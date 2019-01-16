Парламент Петербурга по предложению «депутата-пенсионера» запретит «обкуренным подросткам» ходить в магазины, где продают вейпы

Законопроект о запрете школьникам ходить в торговые точки, где продают электронные сигареты и вейпы, поддержали депутаты петербургского парламента 16 января. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил о масштабности незаметной лишь некоторым проблемы.

Законопроект о запрете несовершеннолетним находиться в помещениях, предназначенных только для продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, поддержали в первом чтении. Авторами документа выступили депутаты комитета по законодательству парламента, в том числе самый старший – единоросс Борис Ивченко, возглавляющий региональный союз пенсионеров и известный иском к телеканалу «Дождь».

«Все чаще в школах нашего города пользуются электронными сигаретами – это самое печальное. Это не только вредно, так как вызывает привыкание, но и из-за канцерогена. А это опасно для физического и умственного развития несовершеннолетних», – заявил Ивченко с трибуны.

Не все поддержали идею депутата-пенсионера. В частности, по словам яблочника Михаила Амосова, запрет работать не будет, так как нет магазинов, где торгуют исключительно вейпами. «Это так же, как нет магазина, который торгует только спичками», – заметил оппозиционер.

«А мне такие известны, но пример привести не могу», – развёл руками Ивченко.

Депутат Михаил Барышников решил уточнить, как быть с торговыми центрами, где точки находятся по соседству с обычными магазинами, но и на этот вопрос Ивченко ответить не смог. За него вступился спикер ЗакСа Вячеслав Макаров: «То, что Ивченко молчит, не означает, что этого нет. Такие магазины есть, и в них ходят обкуренные подростки. Дурят там молодежь. Людей послушайте, что они говорят. Это соответствует запросам людей. Как только появляются такие магазины, появляются десятки обращений».

После бурного обсуждения, в ходе которого Максим Резник назвал документ «законодательной тетердинкой», очевидно, подразумевая фамилию главы фракции партии власти, парламент утвердил законопроект в первом чтении. 39 проголосовали за, семеро против, один депутат не смог выразить своего мнения и воздержался.