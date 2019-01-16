Оформить ДТП по «европротоколу» можно будет через портал Госуслуг

Водители смогут оформлять ДТП по «европротоколу» и получать выплату по ОСАГО через портал Госуслуг. Для этого разработают специальное мобильное приложение.

Как сообщает 16 января газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Алексея Горобцова, ведомство вместе с Центробанком уже подготовило проект постановления. Информацию подтвердил и представитель ЦБ РФ.

Автомобилисты, попавшие в несерьёзные ДТП, которые разрешено оформлять по упрощенной схеме – «европротоколу», смогут фиксировать аварию при помощи специального мобильного приложения на смартфоне. С мобильного же устройства можно будет отправить данные страховщику и получить страховые выплаты. Для этого оба участника ДТП должны иметь регистрацию ЕСИА — единой системы идентификации и аутентификации портала госуслуг.

Первоначально новым мобильным приложением можно будет пользоваться только в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане. Ожидается, что заработает оно уже в 2019 году.

Оформить ДТП по «европротоколу», без сотрудников ГИБДД, можно в том случае, если столкнулись два транспортных средства, в аварии нет пострадавших и не было причинено вреда другому имуществу. Кроме того, оба участника должны иметь полис ОСАГО и быть согласны друг с другом по поводу обстоятельств произошедшего.