Епархия обнародовала указ в отношении нетрезвого монаха, устроившего ДТП с петербургской журналисткой

Священнослужитель временно запрещён в служении после ДТП в Псковской области. Скорее всего, именно он совершил аварию, в которую попала петербургская тележурналистка и в которой четыре человека пострадали.

На сайте Великолукской епархии появился указ епископа Великолукского и Невельского Сергия, датированный 12 января: «Настоящим определением Вы, иеродиакон Андрей (Парфёнов), штатный клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки Псковской области Великолукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, временно запрещаетесь в священнослужении до завершения следствия».

О ДТП, случившемся ночью 12 января в Великих Луках, «Фонтанка» уже рассказывала со слов участницы, журналистки «Питер ТВ» Анастасии. По её словам, их «Дэу Нексия» сбавила скорость перед поворотом, и в этот момент им в лоб вылетела «Тойота Камри», выскочившая на встречную полосу. Столкновение зафиксировал видеорегистратор.

Трое пассажиров «Нексии» отделались ушибами и синяками (сама 21-летняя Анастасия – закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки), а её мама, 43-летняя Екатерина, получила серьёзное повреждение таза и была госпитализирована для операции. Водители не пострадали. После ДТП, по словам Анастасии, водитель «Камри» подошёл к их машине со словами: «Извините, меня занесло», добавляет издание «Инфо 24».

В тот же день портал iLuki.ru опубликовал новость о ДТП, но данных о личностях участников не было. Сообщалось только, что водитель «Камри» находился в состоянии алкогольного опьянения. Широко разошлась по СМИ эта информация только 15 января, когда стало известно, что в водителе «Камри» очевидцы опознали священнослужителя. По данным «Питер ТВ», указ на сайте епархии был выложен также 15 января, вечером. В нём официально назвали имя предполагаемого виновника ДТП. Среди сотрудников епархии есть только один Андрей Парфёнов, он занимает пост заведующего канцелярией. Он родился в 1983 году, окончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию.

Скриншот с сайта luki-eparhia.ru

«Инфо 24» отмечает, что имя называли до этого в некоторых великолукских СМИ, но быстро удалили.

Иеродиакон Андрей Парфёнов приходил в больницу к пострадавшей Екатерине, добавляет издание. Он «усердно просил прощения», со слезами на глазах рассказывал о тяжёлом детстве и больных родителях, «которые не перенесут такой вести», а напоследок заверил: «Я ничего не пил, только причастился». Отметим, что диакон после литургии должен выпить остатки освященного вина и доесть хлеб – после причастия.

В отношении водителя «Камри» составлены два административных протокола по статьям 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 12.24. КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.