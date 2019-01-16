Петербуржцев с ментальной инвалидностью подготовят к трудовой деятельности

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» объявляет о наборе участников в проект «Учись, трудись и меняйся». Цель проекта – подготовка и трудоустройство молодых людей с ментальной инвалидностью с дальнейшим курированием на рабочем месте.

К участию в проекте приглашаются молодые люди от 18 до 45 лет с ментальными и интеллектуальными нарушениями развития. «Впереди у специалистов и ребят целый год сложной и интересной работы и мы приглашаем всех желающих попробовать свои силы в новом проекте Центра «Мастер ОК», – рассказали организаторы проекта.

Всем участникам предстоит пройти диагностику и личностно ориентированное планирование. При поддержке специалиста ребята узнают свои слабые и сильные стороны, выберут профессиональной направление, в котором они хотели бы развиваться. В рамках занятий с психологом пройдут тренинги по общению и коммуникации. Затем участники пройдут практику на рабочем месте в компаниях-партнерах, которые готовы принять в свой коллектив подопечных «Мастера ОК». Для тех, кому необходима дополнительная подготовка, будут организованы тренировочные рабочие места в транзитной и защищенных мастерских.

В случае успешного прохождения всех этапов подготовки ребята будут трудоустроены на открытом рынке труда. За каждым будет закреплен куратор – специалист Центра. В задачи куратора входит сопровождение молодого человека на рабочем месте, работа с коллективом и руководством.

Чтобы стать участником необходимо заполнить специальную форму. Также можно позвонить по телефону 275-45-63 или написать на электронную почту centrtruda@centrtruda.ru.