Сербские силовики заявили о предотвращении покушения на Путина

Приверженец идеологии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ собирался совершить нападение на президента РФ во время его официального визита в Белград.

Полиция города Нови-Пазар и сербское агентство безопасности схватили 21-летнего Армина Алибашича, у которого в ходе обысков нашли взрывчатку, оружие и флаг ИГИЛ. Об этом сообщило в ночь на 16 января местное издание alo.rs со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно оперативной информации спецслужб, задержанный молодой человек планировал нападение на Путина в четверг, 17 января. В его рюкзаке во время задержания была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. В его квартире также нашли «арсенал оружия и оборудования, необходимого для изготовления взрывного устройства: от химикатов до часов», – сообщил источник в полиции республики.

Сейчас Алибашич находится под стражей. В данный момент следователи проверяют, действовал ли молодой человек один или у него были сообщники.

«Путин является целью террористов из-за войны, которую Россия ведет против ИГИЛ», – объяснил мотив террориста собеседник издания.

В службе безопасности Сербии отметили, что визит российского лидера должен пройти «в лучшем виде». Для предотвращения провокаций спецслужбы двух стран работают вместе.