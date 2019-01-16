Анна Кузнецова переназначена детским омбудсменом ещё на пятилетку
Президент РФ Владимир Путин вновь назначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка сроком на пять лет.
Указ о назначении Кузнецовой уполномоченным при президенте России по правам ребенка опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16 января.
Кузнецова стала уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка 9 сентября 2016 года, сменив на этом посту Павла Астахова. Астахов был освобожден от должности "по собственному желанию".