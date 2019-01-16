В 2018 году «Группа ЛСР» построила три детских сада в своих объектах

ПАО «Группа ЛСР»

Три современных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 500 малышей, построены «Группой ЛСР» на территории петербургских жилых комплексов в Московском и Невском районах.

Нынешние реалии диктуют продуманное отношение к благоустройству прилегающих территорий жилых комплексов. «Группа ЛСР» уже четверть века возводит дома, где в непосредственной близости есть все необходимое. Строительство детских садов, школ и поликлиник также является неотъемлемой частью развития социально-бытовой инфраструктуры практически во всех проектах компании.

Только за прошлый год «Группа ЛСР» построила на территории своих жилых кварталов 3 объекта социальной инфраструктуры. В жилом комплексе «Цивилизация» в Невском районе Петербурга сдан детский сад, который рассчитан на 12 групп для 220 юных воспитанников. А в составе проекта «Звездный дуэт» в Московском районе города появились сразу два детских сада, каждый из которых рассчитан на 140 малышей и 8 возрастных групп.

В каждом из зданий есть зал для занятий музыкой, медицинский кабинет, бассейн, пищевой блок для приготовления еды, а также универсальное помещение для персональных занятий, где малыши могут, например, рисовать, изучать иностранный язык или заниматься рукоделием. Для детей предусмотрены спальни, раздевалки, буфетные, душевые. Прилегающая к детским садам территория благоустроена. На ней разместились многофункциональные игровые площадки и прогулочные зоны, спортивная площадка.

За последние несколько лет компания сдала в эксплуатацию почти 20 объектов социальной инфраструктуры. Сейчас «Группа ЛСР» ведет строительство школы на 1650 учащихся в «Цивилизации». Общая площадь будущего здания переменной этажности (от 2 до 5 этажей) составит 31,5 тыс. кв. м. Здесь предусмотрены классные комнаты, два плавательных бассейна, два спортивных зала, помещения для свободного творчества и мастерские, зал для занятий хореографией, медицинский кабинет, актовый зал на 600 мест. На участке рядом со школой расположатся физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, а также площадки для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, полоса препятствий, зоны для отдыха и игр учащихся. Завершить строительство школы планируется до II квартала 2020 года. После она будет передана городу и примет первых учеников.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

Жилой комплекс «Звездный дуэт» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная деклорация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/zvezdniy-duet/documents/