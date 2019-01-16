Петербургские депутаты хотят карать маленьких живодеров не только уголовно, но и административно

Инициативу снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет поддержали депутаты петербургского Законодательного собрания 16 января. Документ после утверждения в ЗакСе отправят в Государственную думу.

Проект федеральной инициативы поправок в Уголовный кодекс РФ парламентарии рассмотрели в первом чтении.

Как пояснил один из авторов документа Денис Четырбок, в настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, однако есть ряд преступлений, за совершение которых могут наказать и в 14.

«Мы помним случаи, которые происходили несколько лет назад. Они напоминают сценарии фильмов ужасов. Мы будем настаивать на снижении возраста ответственности, чтобы под угрозой уголовного наказания уберечь зверушек от жестокого обращения», – заявил парламентарий.

Его поддержал депутат Алексей Ковалев, призвав прописать ответственность за жестокое обращение с животными ещё и в Административном кодексе. Это уже прописано в городском законе, но отсутствует в федеральном.

По данным депутатов, число зафиксированных преступлений в сфере жестокого обращения с животными за первый квартал 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года возросло в большинстве регионов России. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель вырос на 214%.

28 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном отношении к животным. Под запрет попали контактные зоопарки, собаки отдельных пород, жестокое обращение с животными, бои, в том числе коррида, содержание зверей в местах общепита. Депутаты прописали в документе гуманное отношение, регламентировали деятельность приютов и зоозащитников.