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16.01.2019 10:25
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В каких новостройках Петербурга удобно жить

Больной вопрос для большинства жителей новых домов – транспортная доступность. Тем не менее есть в Северной столице жилые кварталы, откуда добраться в разные районы города можно просто и быстро.

В каких новостройках Петербурга удобно жить

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Объемы строительства нового жилья в Петербурге за последние несколько лет выросли в разы, что не могло не повлиять на транспортную ситуацию в городе: с каждым годом она становится все сложнее. Однако ухудшения происходят неравномерно: жители одних районов тратят массу времени на дорогу, других – добираются до центра и «точек притяжения» довольно быстро.

К примеру, обитатели некоторых районов  высотной застройки по утрам и вечерам часто стоят в пробках. Пожалуй, лучше дела с транспортным сообщением обстоят в Пушкинском районе Петербурга. Даже несмотря на то, что эта территория активно застраивается – на Пулковских высотах, неподалеку от конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» реализуется комплексный проект малоэтажной застройки «На Царскосельских холмах». Строительство жилых домов, коммерческих помещений, социальных объектов в рамках проекта, а также развитие дорожно-транспортной сети здесь идет одновременно. Если говорить о строительстве, то уже работает бизнес-центр «Перспектива», построены и заселены несколько домов, в том числе и первые три жилых комплекса «Образцовые кварталы», строится еще два «Образцовых» – четвертый и пятый. Летом прошлого года открылся детский садик, проектируется еще один детсад и две школы. Весной планируется начать строительство бизнес-парка «Garage» с многоуровневым паркингом и пристроенными помещениями для магазинов, кафе, офисов, предприятий бытового обслуживания.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что касается улично-дорожной сети, то на осваиваемой территории застройщик возводит ее за свой счет: на данный момент построено несколько улиц и внутриквартальных проездов. В решении транспортных вопросов за пределами проекта активно участвует город, и сделано довольно много: проведена реконструкция Петербургского шоссе, появился виадук над железной дорогой. Уже сейчас жители строящегося района имеют много возможностей для проезда к разным районам города. Так, на автомобиле или общественном транспорте удобно добираться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту, кольцевой автодороге и ЗСД. На общественном транспорте за 15-20 минут можно доехать до метро «Московская».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Планом развития дорожной сети города Санкт-Петербурга предусмотрено строительство новой магистрали (улицы Южной), которая соединит Киевское, Петербургское и Московское шоссе с районом Металлострой. Планируется строительство развязки с Витебским проспектом.

Подписано соглашение о реализации первой очереди монорельсового трамвая с заходом в Пушкин, но в будущем он может затронуть и «Экспофорум». А значит пользоваться монорельсом смогут и жители «Образцовых кварталов», соседствующих с конгрессно-выставочным центром.

У автомобильного сообщения есть хорошая альтернатива: электрички. В ближайшее время РЖД планирует начать строительство железнодорожной станции, которая расположится на территории проекта «На Царскосельских холмах». Проект остановочного павильона с вокзалом и перехватывающей парковкой сейчас разрабатывается, а когда новую станцию введут в эксплуатацию, добраться до Балтийского вокзала можно будет за 20-30 минут.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Необходимость развития улично-дорожной сети здесь продиктована местоположением и ключевыми точками притяжения, ведь кроме новых жилых кварталов в этой части Пушкинского района находится аэропорт Пулково и центр деловой активности «Экспофорум».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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