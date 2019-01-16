Во время выборов на Украине Facebook запретит размещать политическую рекламу заказчикам из других стран

Социальная сеть Facebook ужесточает требования к политической агитации. Опробуют новую схему во время избирательного цикла на Украине.

В феврале политическая реклама на Facebook, заказчик которой находится в другой стране, будет запрещена в украинском сегменте социальной сети. На такой шаг разработчики пошли, чтобы снизить влияние на волеизъявление народа посредством иностранной агитации. Об этом 16 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на Кэти Харбат, директора по глобальной политике компании.

В Facebook отметили, что Украина, где президента выберут 31 марта, станет полем для эксперимента наряду с Нигерией, которой предстоит определиться с новым главой государства 16 февраля. Предполагается, что затем эту практику распространят на страны ЕС, в которых в 2019-м также пройдут выборы.

Reuters указывает, что на такой шаг Facebook пошел после давления со стороны властей всего мира.

В ноябре BBC сообщила https://www.bbc.co.uk/news/technology-46385050, что социальная сеть уже начала ограничивать распространение политической рекламы и в британском сегменте.

Согласно отчету о вмешательстве России в выборы президента США, российские хакеры якобы могли влиять на волеизъявление американцев, используя для этого инструменты Facebook.