После аварии на теплосети на Орджоникидзе в больнице оказались двое

С ожогами различной степени в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе оказались двое жителей Петербурга. Они угодили в разлив кипятка в Московском районе накануне вечером.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» 16 января, состояние пострадавших уточняется, лечиться ошпаренные будут за счет теплоэнергетиков, через страховую. В зоне разлива кипятка возле четвертого дома по улице Орджоникидзе вечером 15 числа кроме людей оказались несколько автомобилей. Имущественная ответственность компании также застрахована.

Саму трубу заварили рано утром в среду, в зоне коммунальной аварии находились два дома.