Происшествия
В подозрительной коробке на Невском оказался торт. Опасность он может представлять только для фигуры
Полиция и кинологи сняли оцепление вокруг подозрительной коробки, которую кто-то оставил посреди Невского проспекта в Петербурге утром 16 января. Внутри оказался десерт.
По информации нашего издания, экстренные службы города закончили работу к половине одиннадцатого утра, перегородить кусок Невского проспекта напротив 54 дома пришлось на полтора часа. Содержимое коробки оказалось не взрывоопасным, проверявшая ее собака учуяла только сладкое – внутри лежал торт.