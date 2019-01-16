Провальная попытка похищения банкомата на Просвещения закончилась реальными сроками. Вместо 7,5 млн группа получила по 4 года

На четыре года посадили в Петербурге организатора похищения банкомата на проспекте Просвещения. Отправятся в колонию и шестеро его сообщников.

«Фонтанка» рассказывала об этом преступлении: около четырех утра 12 октября 2016 года группа взломщиков приехала на «Форде Мондео» к филиалу «ЮниКредитБанка» на проспекте Просвещения, 34. Зайдя в зону «24» с тросом, злоумышленники выдрали банкомат, погрузили его на машину и в сопровождении еще двух авто двинулись с места.

Преступники не знали, что за ними ведут оперативное наблюдение, а когда поняли это, попытались скрыться в гаражном кооперативе. Там их задержали полицейские и росгвардейцы. Вместе с непосредственно похитителями в отдел поехали еще двое, которые ждали подельников в гаражах, чтобы вскрыть терминал.

В банкомате было более 7,5 млн рублей.

Как сообщает прокуратура города, процесс в Выборгском районном суде завершился 15 января. Организатор схемы Александр Жарков получил 4 года и 1 месяц в колонии общего режима. Остальные — примерно такие же сроки, но некоторых отправили в ИК строгого режима.