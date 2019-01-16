Миллер дожал Абрамовича. «Зенит» сумел выбить из «Челси» гору денег за Паредеса

Футбольный клуб «Челси» согласился на все условия петербургского «Зенита» по полузащитнику Леандро Паредесу. Как 15 января сообщает авторитетный твиттер-аккаунт Premier League News, лондонцы увеличили свое предложение до 36 млн фунтов – в евро это те самые 40 млн, которые изначально требовал «Зенит» за 24-летнего аргентинца.

Теперь ничего не мешает Паредесу отправиться по маршруту Санкт-Петербург – Лондон. Сделка должна завершиться в ближайшее время.

Покупка Паредеса была очень важна для «Челси» после продажи в «Монако» Франсеска Фабрегаса. В трансфере игрока «Зенита» был лично заинтересован главный тренер английской команды Маурисио Сарри.

Трансфер Паредеса может стать вторым по размеру в истории «Зенита». Дороже петербуржцы в прошлом продавали только Халка в Китай за 56 млн евро.

«Челси» по прежнему принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, купившему клуб в 2003 году еще будучи губернатором Чукотки за 140 миллионов фунтов. Хотя в последнее время все чаще возникают слухи о желании бизнесмена продать клуб.