В США вызвали на работу 50 тысяч госслужащих. Работать придется бесплатно

Администрация США вызвала на работу около 50 тысяч госслужащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна, но они будут работать без оплаты.

Речь идет о работниках, отвечающих за выплату налоговых возмещений, безопасность полетов, а также проверки продуктов и лекарственных средств, пишет 15 января РБК со ссылкой на The Washington Post Издание уточняет, что ранее судья отклонил просьбу профсоюзов авиадиспетчеров и других федеральных служащих обязать правительство платить зарплату, если сотрудников заставят работать.

Еще 12 января в США был побит рекорд по длительности частичной приостановке работы правительства, тогда он составил 22 дня. Предыдущий рекорд был установлен при 42-м президенте США Билле Клинтоне, когда шатдаун продлился 21 день. Согласно опросам издания The Hill и исследовательской компании HarrisX, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента Дональда Трампа на фоне шатдауна по сравнению с декабрем снизился на 3 пункта — с 47 до 44%.

Работа правительства США была частично приостановлена 22 декабря, она связана с разногласиями по поводу выделения бюджетного финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.