Конгресс США не хочет снимать санкции с активов Дерипаски. Сенаторы начинают дебаты на этот счет

Американский конгресс не согласен с планами администрации страны снять санкции с компаний Олега Дерипаски. Протест сенаторов отражен в резолюции, которую парламентарии рассмотрят в ближайшее время.

Как сообщает 16 января «КоммерсантЪ», за резолюцию высказались 57 конгрессменов, против — 42.

Впереди — дебаты, после которых документу предстоит получить поддержку большинства сенаторов. Также резолюцию должна одобрить и палата представителей. Только после этого бумага отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Дерипаски попали в черный список минфина США в апреле 2018 года. Позже руководству компаний удалось достичь соглашения с американскими властями — те пообещали снять ограничения, если бизнесмен потеряет контроль над En+, «Русалом» и «Евросибэнерго». Россиянин свои условия выполнил. 19 декабря минфин США сообщил, что через 30 дней исключит из санкционного списка его активы.