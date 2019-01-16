«Так, что кровь стынет». Песков рассказал, как ругается Путин

Президент России Владимир Путин, «как любой нормальный мужик», может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, ругается ли глава государства.

«Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также рассказал, что семейное положение Путина никак не влияет на его работу. Также он сообщил, что зарплату и военную пенсию президент Владимир Путин копит на карточке банка «Россия».

В декабре представитель Кремля говорил, что спорить с Путиным тяжело, поскольку он «утапливает» собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументированно.