Украина хочет вновь запустить производство «Русланов» без российских комплектующих. Ищут поставщиков на замену

Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан». Об этом рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко. От российских комплектующих производители намерены отказаться.

«Вопрос замены тех комплектующих, которые существовали в этом самолете, является очень острым для нашего предприятия «Антонов». И сейчас мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники. Поэтому, конечно, если не заменять те узлы и агрегаты, которые производились Российской Федерацией, то без России невозможно этот самолет собрать», — цитирует Омельченко РБК.

По его словам, сейчас «Антонов» занимается переработкой электронной начинки самолета. Завершить эту работу производитель намерен в этом году. «Мы надеемся, что она будет окончательно принята инженерной группой и группой конструкторов ГП «Антонов» уже в этом году, для того чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь никакого российского комплектующего изделия», — сказал представитель «Укроборонпрома».

Ан-124 «Руслан» является одним из наиболее грузоподъемных самолетов в мире. В различных модификациях он способен перевозить от 120 до 150 т. Размах крыла самолета составляет 73 м. Производство Ан-124 было начато в начале 1980-х годов в Советском Союзе. Оно велось параллельно на заводах в Киеве и Ульяновске. В 2004 году последний Ан-124 достроил «Антонов», после чего производство транспортника прервалось.

Россия и Украина неоднократно заявляли о намерениях возобновить производство. До обострения двусторонних отношений рассматривалась возможность совместного производства. В 2014 году проект по возобновлению производства «Русланов» в России был прекращен из-за сложной политической ситуации на Украине.