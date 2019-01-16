Путин заявил, что России не нужна гонка вооружений с США, но пообещал принять меры

Гонка вооружений России не нужна. В Москве готовы к переговорам с США о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью сербской газете «Политика», 16 января опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что Вашингтон выполняет международные соглашения по контролю над вооружениями выборочно, а именно в той части, которая отвечает только его интересам. «Заявление о намерении выйти из ДРСМД стало ещё одним звеном в длинной цепочке подобных действий», — сказал Путин, подчеркнув, что у такой политики будут негативные последствия.

В то же время, Россия не будет «закрывать глаза на развертывание американских ракет», сказал Путин, отметив, что в ответ на прямую угрозу безопасности Москва будет вынуждена применить меры. «Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений», — сказал Путин и добавил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном для сохранения ДРСМД. В декабре американской стороне направили несколько предложений по данному вопросу.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из ДРСМД 20 октября 2018 года, в декабре госсекретарь Майк Помпео сказал, что это произойдет через 60 дней, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. В Москве же заявляли, что положений договора не нарушают.

15 января в США заявили, что провели с Россией переговоры, но назвали эту встречу разочаровывающей. От предложений повторной встречи в Вашингтоне отказались.