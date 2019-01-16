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Происшествия
16.01.2019 09:06
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На Невском движение тормозит коробка из кондитерской. Потенциальную опасность сторожит полиция

Коробка из кондитерского магазина, предположительно, не попавшая в руки имениннику, добавляет нервозности водителям на Невском проспекте в Петербурге утром 16 января. 

На Невском движение тормозит коробка из кондитерской. Потенциальную опасность сторожит полиция

Как передает корреспондент «Фонтанки», находку на проезжей части оцепили около половины девятого утра, машина ДПС заняла пост в крайней левой полосе в сторону площади Восстания. Коробка из-под торта с неизвестным содержимым оставлена напротив 54 дома по Невскому проспекту, неподалеку от пересечения с Садовой улицей. 

Кондитерская, из которой, предположительно, и была вынесена коробка, находится в четырехстах метрах от места ее обнаружения.

 

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