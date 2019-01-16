На Невском движение тормозит коробка из кондитерской. Потенциальную опасность сторожит полиция

Коробка из кондитерского магазина, предположительно, не попавшая в руки имениннику, добавляет нервозности водителям на Невском проспекте в Петербурге утром 16 января.

Как передает корреспондент «Фонтанки», находку на проезжей части оцепили около половины девятого утра, машина ДПС заняла пост в крайней левой полосе в сторону площади Восстания. Коробка из-под торта с неизвестным содержимым оставлена напротив 54 дома по Невскому проспекту, неподалеку от пересечения с Садовой улицей.

Кондитерская, из которой, предположительно, и была вынесена коробка, находится в четырехстах метрах от места ее обнаружения.