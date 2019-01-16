«Новотранс» не стал третьим лицом в деле о продаже собственного имущества. На Северо-Западе реализуют крупнейший портовый актив

Арбитражный суд не позволил холдинговой компании «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова стать фигурантом процесса, в рамках которого исследуется законность организации торгов крупнейшего на Северо-Западе портового актива – ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК).

Определение первой инстанции, которая отказала «Новотрансу» в статусе третьего лица в процессе, 13-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе 15 января. Таким образом, «Новотранс» лишен возможности влиять на решение вопроса о законности организации продажи собственного актива – с конца 2018 года 76.55% акций ТЛК принадлежат «Новотрансу».

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» владеет землей, где располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» и различная недвижимость. Еще ТЛК принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – управляющая терминалом стивидорная компания. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга ООО «Новые коммунальные технологии» миллиардера Ильи Трабера.

До приобретения акций ТЛК «Новотрансом» эта компания считалась основным активом ныне находящегося под судом по обвинению в хищении денег на строительство Балтийской трубопроводной системы миллиардера Валерия Израйлита.

В связи с попыткой конкурсного управляющего ТЛК Андрея Мариничева продать имущество должника на сумму 9,3 млрд рублей, развернулся серьезный конфликт, в который оказалась втянутой Федеральная антимонопольная служба. Участники торгов жаловались на многочисленные нарушения, по их мнению допущенные петербургским ООО «Спутник» при их организации.

В декабре 2018 года ФАС не нашла нарушений в организации торгов. Жалоба основного владельца ТЛК – холдинговой компании «Новотранс» – была признана необоснованной. Не увенчалась успехом и попытка второй раз пожаловаться в антимонопольное ведомство ООО «Капитал М» из Кемеровской области – компания обратилась в петербургское УФАС, но её жалобу забрал к себе центральный аппарат. По данным пресс-службы, она была возвращена ввиду несоответствия нормам статьи 18.1 Закона «О защите конкуренции». Таким образом, все попытки пожаловаться на организацию торгов имуществом «Транспортно-логистического комплекса» в органы ФАС ни к чему не привели.

Ранее ООО «Капитал М» уже жаловалось в питерское УФАС на ООО «Спутник» точно по тому же самому поводу, но там были указаны другие нюансы нарушений при проведении торгов имуществом ТЛК. Эта жалоба была рассмотрена по существу, в результате чего территориальное управление удовлетворило ее и предписало «Спутнику» отменить решение о признании торгов несостоявшимися. Некоторое время спустя Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил это решение питерского УФАС, но данный судебный акт пока не вступил в законную силу. Именно в этом процессе «Новотранс» и предпринял завершившуюся 15 января 2019 года неудачей попытку вступить в него в качестве третьего лица.

Если 13-й арбитражный апелляционный суд согласится с мнением первой инстанции о том, что петербургское антимонопольное ведомство поступило неправильно, это позволит присвоить торгам статус несостоявшихся. Он дает право основному кредитору ТЛК – ООО «Новые коммунальные технологии» петербургского миллиардера Ильи Трабера – приобрести продаваемое имущество с дисконтом: ведь это будут уже вторые несостоявшиеся торги.

Кроме ООО «Капитал М» на особенности организации торгов в питерское УФАС жаловались представитель акционеров банкротящегося ТЛК юрист Мария Кудинова, кипрская инвестиционная компания ACG Finance Limited и компания «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова. Последняя недавно заявила о приобретении 76,55% акций ТЛК, до того компанию контролировал обвиняемый в хищении денег, выделенных на строительство Балтийской трубопроводной системы, миллиардер Валерий Израйлит.

Кроме того, кипрская ACG Finance Limited обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с теми же жалобами, что и в УФАС, и потребовала признать спорные торги недействительными. По данному процессу суд еще не вынес никакого решения.

Сегодня на этот портовый актив претендуют «Новотранс» уральского миллиардера Константина Гончарова, «Новые коммунальные технологии» петербургского миллиардера Ильи Трабера и компании «Капитал М» и ACG Finance Limited. В чьих интересах действуют они, пока непонятно.

Нельзя не обратить внимание: антимонопольное ведомство диаметрально поменяло свою позицию по данному вопросу после того, как его рассмотрение перекочевало из петербургского территориального управления в центральный аппарат ведомства.