Спасатели обнаружили тела всех погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах. Поисковая операция завершена

Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области. Спасатели завершили поисковую операцию к утру 16 января.

«Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего, пятого, погибшего. Поисковая операция завершена», — заявили ТАСС в МЧС России.

Взрыв и последующее обрушение перекрытий произошли в жилом доме на улице Хабарова утром 14 января. Повреждено 16 квартир, в том числе четыре имеют сильные разрушения. Из под завалов спасли семь человек, в том числе женщину с маленьким ребенком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

За последний месяц бытовой газ в жилых домах взрывался дважды. Первый случай произошёл утром 31 декабря в Магнитогорске. В результате погибли 39 человек, дом частично обрушился.