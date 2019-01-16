«Выборы папы римского» на Московском не состоялись. Парящую трубу закопали обратно в асфальт

Теплоэнергетики закончили ремонтные работы на аварийной трубе в Московском районе Петербурга утром 16 января.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», к семи утра возле четвёртого дома по улице Орджоникидзе были закончены сварочные работы. В 400-миллиметровую трубу возвращают кипяток. Теплосеть пришлось обновить на шесть метров.

Труба, в зону прорыва которой накануне попало два дома, лопнула около восьми часов вечера. Жители ближайших домов сперва приняли клубы пара за пожар, а позже окрестили прорыв «выборами папы римского».