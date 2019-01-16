«Женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет». Песков рассказал про семейное положение Путина

На работу президента России Владимира Путина не влияет его семейное положение. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет», — сказал Песков.

Во время ежегодной пресс-конференции в декабре 2018 года у Путина спросили, когда и на ком он планирует жениться. Глава государства ответил, что «как порядочный человек» когда-то должен будет это сделать.

С 1983 по 2013 год Путин состоял в браке с Людмилой Путиной. Известно, что у супругов есть две дочери — Мария (1985 года рождения) и Екатерина (1986).

Песков также рассказал, что зарплату и военную пенсию президент Владимир Путин копит на карточке банка «Россия». Также он заявил, что Путину не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям, а в Telegram-каналах много «политологической чернухи».