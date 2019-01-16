«Загоняют верующих в чужой храм ради предвыборной кампании». Путин назвал томос об автокефалии на Украине опасным политиканством

Новая церковная структура Украины лишена самостоятельности и не имеет отношения к духовной жизни, а её единственной целью является религиозная рознь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, предупредив Киев, что «обретение независимости от Москвы» чревато серьёзными последствиями.

«Мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», – сообщил президент в интервью сербским СМИ, опубликованном на сайте Кремля 16 января.

По его словам, украинские власти пытаются насильно загнать верующих в чужой храм и жертвуют межконфессиональным согласием ради предвыборной кампании действующего президента страны Петра Порошенко.

Подписание томоса патриархом Варфоломеем Путин называет стремлением «легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие на Украине раскольнические общины» в нарушение всех православных канонов.

Президент отметил, что руководство Украины не может не понимать, что такая позиция повлечёт серьёзные последствия, но подчеркнул, что Москва в церковные процессы соседнего государства вмешиваться не намерена.

15 декабря 2018 года в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся объединительный собор. По его итогам президент Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры – автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. В уставных документах церковной организации значится название «Православная церковь Украины». Томос «новая церковь» Украины получила в Рождественский сочельник, его текст опубликован спустя неделю.