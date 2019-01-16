Путин о выходе США из ДРСМД: Россия открыта для предложений, но закрывать глаза на угрозу не будет

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении продолжать диалог с США по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако игнорировать равёртывание американских ракет страна не будет.

Об этом российский лидер сообщил, отвечая на вопросы сербских СМИ перед визитом в Сербию, пишет Интервью 16 января опубликовано на сайте Кремля.

Стремление Вашингтона выйти из ДРСМД Путин расценивает как желание нарастить военный потенциал и демонтаж системы международных соглашений. Последствия такой политики он считает непредсказуемыми и «самыми негативными». Это, по его словам, вынудит Россию принимать эффективные меры. Тем не менее, возможность диалога не исключена.

«В декабре направили американцам ряд конкретных предложений на этот счёт. Готовы к серьёзному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами», – заявил Владимир Путин. Предпринял ли Вашингтон ответные шаги, не уточняется.

Выход США из договора о ракетах в конце октября прошлого года анонсировал Дональд Трамп. Он обвинил Россию в многолетнем нарушении условий и раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, заявив, что выходить из договора нужно было раньше. 18 декабря НАТО дал Москве последний шанс в течение 60 дней вернуться к исполнению договора. Россия считает это попыткой развязать новую гонку вооружений.