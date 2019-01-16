"За секунды до «зелёного»". В Купчино «Мерседес» насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Женщина попала под колёса автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга вечером 15 января. По словам очевидцем, она на несколько секунду опередила разрешённый сигнал светофора.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла в четверть десятого вечера. По предварительной информации, женщина 44 лет переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома №32 по Софийской улице. «Мерседес» под управлением 41-летнего водителя сбил её насмерть.

Свидетели случившегося в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что женщина вышла на «зебру» за 15 секунд до того, как на светофоре зажёгся зелёный.