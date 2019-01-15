"Зенит" расстался с защитником Черновым

Евгений Чернов покидает «Зенит», воспитанник томского футбола продолжит карьеру в новом клубе. Эту информацию официально подтвердил вечером 15 января сайт клуба.

– «Зенит» благодарит Евгения за сотрудничество и желает удачи в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении. Куда переходит Чернов, пресс-служба сине-бело-голубых не озвучивает.

Фланговый защитник, прежде выступавший в «Томи», «Газовике», «Химике» и «Енисее», присоединился к петербуржцам в 2016-м году. В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал за «Тосно».

В общей сложности Чернов провел за «Зенит» 13 матчей, в которых отметился 3 результативными передачами.

Напомним, ещё неделю назад агент футболиста сообщил эту информацию корреспонденту "Фонтанки". Контракт Евгения Чернова с петербургским клубом был рассчитан до конца 2018 года. Игрок не раз говорил, что видит свое будущее именно в петербургской команде, несмотря на предложения со стороны других клубов.