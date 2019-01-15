Лидер лейбористов внес предложение о вотуме недоверия правительству Британии

Лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин 15 января внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия премьеру-консерватору Терезе Мэй после того, как палата общин не поддержала предлагавшееся главой кабинета министров соглашение о выходе Британии из ЕС, сообщает РИА Новости.

"Это крупнейшее поражение правительства (в парламенте) с 1920-х годов. Правительство не смогло найти общий язык с остальными партиями… Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия (премьер-министру). Оно будет обсуждаться завтра, и парламентарии получат возможность высказать свои взгляды относительно некомпетентности правительства", – сказал Корбин, выступая в парламенте.

Чуть ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против – 432.

Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.