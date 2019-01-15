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Спорт
16.01.2019 11:43
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Джоан Плаза 13 лет работал тюремным надзирателем. «Фонтанка» посмотрела, как теперь он тренирует баскетбольный «Зенит»

Баскетбольный «Зенит» радикально подошел к решению игровых проблем, взяв новым тренером бывшего тюремного надзирателя из Барселоны. «Фонтанка» сходила на матч Еврокубка против «Андорры» и увидела сурового испанца в действии.

Джоан Плаза 13 лет работал тюремным надзирателем. «Фонтанка» посмотрела, как теперь он тренирует баскетбольный «Зенит»

Жоан Плаза//Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Василием Карасевым 22 декабря. Генеральный директор Александр Церковный, говоря о причинах этого решения, заявил, что игра команды очень нестабильна, и это привело к неудовлетворительному выступлению в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. При этом со стороны не сказать, чтобы ситуация была катастрофична. При пятом бюджете в Единой лиге сине-бело-голубые шли на пятом-шестом месте, имея шесть побед в десяти матчах. В своей группе в Еврокубке команда была на 3-4 месте с четырьмя победами и шестью поражениями.

Большой проект для Плазы

В предыдущих сезонах Карасев трижды подряд приводил «Зенит» к бронзовым медалям Единой лиги ВТБ. Спортивные эксперты говорят, что хотя бы это заслуживало того, чтобы дать ему возможность доработать до конца сезона и попытаться наладить игру. Но руководство клуба упорно не хотело видеть собственные просчеты. То, что не заиграл Брендон Дженнингс, против подписания которого изначально выступал Карасев и у которого была репутация лентяя и человека с большим количеством самых вредных привычек, теперь ставят в вину самому тренеру. Большое количество травм и отсутствие игроков в необходимом количестве, судя по всему, тоже его вина. По словам Церковного, ошибкой стало то, что Карасеву не удалось интегрировать Дженнингса в команду. Видимо, именно поэтому на смену Карасеву взяли тренера, по слухам, 13 лет отработавшего надзирателем в тюрьме.

В Интернете можно найти удивительную историю 55-летнего Джоана Плаза родом из Барселоны. Рассказывают, что у его отца был небольшой магазинчик по продаже автомобильных шин. Будущий главный тренер «Зенита» еще юношей подрабатывал там какое-то время продавцом, пока бизнес не прогорел. Тогда он устроился надзирателем в тюрьму. Думал, что это только на время, но остался там в итоге на 13 лет. Якобы пережил даже бунт заключенных.

Сейчас Плазе 55 лет, и он, без шуток, отличный баскетбольный тренер. С 2000 года он работает ассистентом тренера, а с 2006-го – главным. Руководил мадридским «Реалом», «Севильей», «Жальгирисом» и «Уникахой». Под его руководством команды дважды выигрывали Еврокубок: «Реал» в 2007 году и «Уникаха» в 2017-м. Даже удивительно, как его удалось заманить в Петербург. Впрочем, Плаза сам раскрыл карты.

«Когда я общался с руководством перед подписанием контракта, мне рассказали о том баскетбольном проекте, который хотят создать в Петербурге. Я имел и другие предложения, но отказался от них, потому что меня заинтересовал этот проект. Надеюсь, что слова руководства не окажутся враньем и я не буду разочарован», – заявил Плаза.

Тренер "Зенита"

Что за большой проект пообещал Александр Церковный Плазе, имея пятый бюджет в лиге и, по данным «Фонтанки», без особых шансов на его радикальное увеличение, остается загадкой.

Плаза начал работу в клубе не особо выразительно, проиграв два матча подряд, но затем ему удалось немного наладить игру и добиться трех побед.

Игроки как заключенные

Матч против «Андорры» 15 января стал шестым для испанца. Незадолго до старта мы немного пообщались с гендиректором «Зенита» Александром Церковным.

- Вас не напрягли первые два поражения?

– Совершенно нет.

- Обычно после смены тренера результаты, наоборот, идут в гору.

– Да, есть такое мнение, что у игроков появляется психологический стимул и так далее. Но нужно понимать, что после смены тренера было всего две тренировки. Думаю, что и для Плазы особенно первая игра была как тестовая с точки зрения понимания команды и возможностей отдельных игроков. Нужно еще понимать, что мы играли с сильными соперниками, один из которых – уровня Евролиги, и играли мы в обоих случаях в гостях. А во втором матче была уже лотерея на последних секундах, и сопернику повезло больше.

- Плаза долгое время работал тюремным надзирателем. Чувствуете, что дисциплина в команде повысилась?

– Самое главное, чтобы при этом игроки не чувствовали себя в роли заключенных. Думаю, что тренер огласил свои порядки. Коллективу он объяснил свои правила игры. Попросил их придерживаться. Если в команде собрались профессионалы, они будут их придерживаться, и все это должно привести к дисциплине. Нельзя сказать, что при прошлом тренере у нас не было дисциплины. Просто не надо путать дисциплину и склад неких устоев, который у каждого человека разный.

Уникальная тактика

Петербуржцы уступали в счете почти всю игру. На бровке Плаза вел себя крайне эмоционально. Пока его коллега Ибон Наварро спокойно сидел, главный тренер «Зенита» скакал вдоль паркета, махал руками, хватался за голову и как капризный ребенок подпрыгивал на месте, энергично ударяя ногами при приземлении, словно пытаясь кого-то втоптать в землю.

В конце третьей четверти «Зениту» удалось приблизиться на одно очко к сопернику. 56:57. Но это был последний рывок петербуржцев. В заключительной четверти андоррцы снова быстро ушли в отрыв на 11 очков. За 2-3 минуты до финальной сирены Плаза уже перестал ярко проявлять эмоции. Испанец просто ходил вдоль бровки туда-сюда, скрестив руки на груди и недобро поглядывая на своих игроков. В этот момент он был больше всего похож на того самого пресловутого тюремного надзирателя. Матч завершился для него поражением 71:80.

Джоан Плаза 13 лет работал тюремным надзирателем. «Фонтанка» посмотрела, как теперь он тренирует баскетбольный «Зенит»

После игры один из самых опытных игроков «Зенита» 32-летний защитник Евгений Воронов под камеры с трудом подбирал слова.

– «Андорра» в среднем забивает 86 очков. Так что сегодня они даже не добрали до своей нормы. Наша задача была остановить их в районе 75-76 очков. К сожалению, то, о чем мы договаривались перед игрой, не всё мы выполнили. Потеряли концентрацию в какой-то момент и допустили много своих ошибок. Но жизнь не заканчивается. Не надо забывать, что мы с этим тренером всего месяц. Он не волшебник, и мы не волшебники. Он по-прежнему пытается научить нас своей системе, но это нелегко. У него есть кое-какие моменты – что в нападении, что в защите, – с которыми даже я впервые сталкиваюсь. Так что будем работать дальше.

– Говорят, у вашего тренера есть уникальный опыт работы тюремным надзирателем. Заметно ли это в тренировочном процессе?

– Правда? Я не знал этого.

Так правда или нет?

На послематчевой пресс-конференции Плаза был особенно задумчивым. Он напряженно смотрел в протокол со статистикой игроков. Но отвечал максимально развернуто по несколько минут на каждый вопрос.

– В первую очередь хочу заявить, что «Андорра» заслужила эту победу, – начал испанец. – Мы же допустили очень много ошибок сегодня. Например, если мы делаем на 15 подборов больше, но допускаем 16 потерь, все наши подборы идут в никуда. Такого нельзя допускать в дальнейшем. Можно сказать, что в нескольких ситуациях «Андорре» повезло, особенно когда у них залетали невероятные мячи на 24 секунде (максимальное время на атаку в баскетболе. – Прим. ред.). Но это будет несправедливо. Совсем не проявили себя наши снайперы, но они не виноваты. Они сделали всё, что я от них требовал. Просто мяч у них сегодня не шел в корзину. Вообще, я из тех людей, которые не привыкли жаловаться. После трех побед подряд мне стало казаться, что нам удалось перестроиться, но ситуация с травмированными все усугубила. Плюс очень плотный график. Но обещаю, что мы постараемся уже к следующему матчу стать лучше, чем мы были сегодня. 
 

С учетом того, что следующим соперником «Зенита» будет ЦСКА, сделать это будет непросто.

Уже после окончания пресс-конференции мы подошли к Джоану и тет-а-тет спросили, насколько правдива история с работой тюремным надзирателем.

– Чистая правда, – ответил испанский тренер, хитро ухмыльнувшись. – Я действительно проработал в этой должности 13 лет. Но давайте об этом поговорим как-нибудь потом, за чашечкой кофе. Обещаю, что расскажу вам всю историю.

Признаемся, Джоану Плазе родом из Барселоны удалось нас заинтриговать.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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