Кандидат в генпрокуроры США поддержал «российское дело»

Американские власти должны довести до конца дело о российском вмешательстве в выборы президента США. Об этом заявил кандидат на пост генерального прокурора США Уильям Барр во время слушаний по поводу его назначения, трансляция которых идет на сайте юридического комитета сената Конгресса США.

По словам Барра, Россия так или иначе «вмешивалась или пыталась вмешиваться» в выборы президента США в 2016 году. Он также отметил, что расследование по этому поводу должно быть завершено «в интересах всех — президента, Конгресса и прежде всего американского народа», пишет "Лента.ру".

После этого Барра спросили об отношении к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет «российское дело». По мнению кандидата, Мюллер справедлив по отношению к американскому президенту и стране, а поводов останавливать его деятельность он на данный момент «не может представить».

Мюллер ведет дело о «российском вмешательстве» с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.