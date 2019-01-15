Забыл проездной — езжай бесплатно. В Петербурге запретили высаживать маленьких «зайцев»

Комитет по транспорту Петербурга разработал регламент поведения кондукторов городского транспорта с юными пассажирами, которые не могут рассчитаться за проезд. Новая инструкция лишает права высаживать детей на мороз и даёт карт-бланш безбилетникам.

Как сообщили в аппарате Светланы Агапитовой 15 января, единым регламентом отреагировали на обращение уполномоченного по правам ребёнка к главе комитета по транспорту. По новым правилам, кондукторы будут разрешать невольным «зайцам» добираться до пункта назначения, даже если оплатить проезд они не могут.

Невольными в памятке названы те, у кого по каким-либо причинам проездной не считывается регистрирующим устройством или не вовремя истёк срок его действия. Позабытый дома ученический теперь тоже не является основанием, чтобы высадить пассажиров. Нововведения распространяются исключительно на несовершеннолетних и действуют в наземном транспорте.

Столкнувшимся с «зайцем» кондукторам предписано сообщить диспетчеру, указав маршрут, номер автобуса, остановку и время. Систематизировать информацию будут в Комтрансе.

Изменения внесены в должностные инструкции сотрудников «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса». В памятке последнего сказано: «Высадка детей, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка».