Обугленные «Скании», вылетевшие ворота: «Фонтанка» показывает последствия пожара на автомойке, который мог начаться с газа

При пожаре в круглосуточной автомойке на северо-востоке Петербурга 15 января сгорели грузовые автомобили, один из которых предназначен для перевозки газа. Масштаб повреждений снизили неплотно закрытые ворота.

Как стало известно «Фонтанке», по предварительным данным, в автосервисе «Енот» на Екатерининском проспекте, 1, произошло воспламенение газа в цистерне одного из грузовых автомобилей. Незакрытые ворота лишили помещение герметичности и, как предполагается, снизили повреждения. На месте нашли также баллоны бытового газа, не исключается нарушение техники безопасности.

Автосервис загорелся в семь вечера. Приехавшие на место 5 расчётов начали работать по повышенному номеру сложности 1-БИС. Впечатлённые клубами чёрного дыма соседи из автопарка спешно эвакуировали маршрутки. Первый этаж здания выгорел. В начале девятого пожар был потушен. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.