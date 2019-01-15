СКА помог пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

Питерские армейцы оказали финансовую помощь пострадавшим при взрыве многоэтажки в Магнитогорске.

Как сообщает официальный сайт ХК СКА 15 января, армейцы перевели магнитогорцам 2 миллиона рублей. Помощь пострадавшим и родственникам погибших приходит со всей страны. Как сообщается на сайте магнитогорской администрации, жители России уже собрали более 50 миллионов рублей пожертвований. Руководство, тренеры и хоккеисты СКА также не остались в стороне.

В Магнитогорске рано утром 31 декабря 2018 года в жилом 10-этажном доме произошел взрыв бытового газа. Эта трагедия унесла жизни 39 человек, более 200 остались без крова.

Официальная информация о пожертвованиях и распределении помощи пострадавшим публикуется на сайте https://магнитогорск31.рф.