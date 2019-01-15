В страшном ДТП под Воронежем погиб управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината

Становятся известны подробности ДТП в Воронежской области, где в сгоревших трёх легковых автомобилях 15 января погибли семь человек.

Управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в "Металлоинвест") Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев погибли во вторник в автомобильной катастрофе в Воронежской области, сообщает компания "Металлоинвест" на своём сайте.

"Это огромная утрата для компании и невосполнимая потеря для близких, друзей, коллег погибших, – заявил генеральный директор "Металлоинвеста" Андрей Варичев. – Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семьям погибших", – цитирует слова Варичева пресс-служба.

В компании также пообещали оказать помощь семьям, чьи родственники погибли в аварии. "Металлоинвест" окажет помощь родным и близким всех жертв аварии", – сказал представитель компании.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась около 15:15 на 166-м километре автодороги Курск – Борисоглебск. По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus, двигаясь в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными машинами.

От удара автомобили загорелись. На фото с места ДТП видно, что машины превратились в покореженные и обгоревшие груды металла. Первоначально МВД сообщало о троих жертвах, но позднее стало известно, что в аварии погибли семеро.

Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.