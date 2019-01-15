На Энергетиков полыхала автомойка. Опытный в пожарах перевозчик спасал от огня маршрутки

Автомойка загорелась в Красногвардейском районе Петербурга вечером 15 января. Пока спасатели тушили здание и машины, уже имеющие печальный опыт соседи эвакуировали автобусы.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, пожар в автомоечном комплексе на углу проспекта Энергетиков и Блюхера разгорелся около половины восьмого вечера. К этому времени окрестности уже затянуло чёрным дымом, на месте работали сотрудники МЧС.

Рядом расположен автопарк с пассажирскими автобусами ООО «АТП Барс-2». В сентябре 2017 года перевозчик уже терял маршрутки в масштабном пожаре в Сосновом Бору. Предполагалось, что поджог был умышленным, сообщали в 47news. В этот раз в автопарке тоже тревожились о маршрутках и спешно отгоняли ПАЗы от горящих соседей. По предварительной информации, опасения не подтвердились, и огонь не распространился.

В городском МЧС сообщили, что в двухэтажном автосервисе на Екатерининском проспекте, 1, выгорел первый этаж. Информация о пожаре поступила в семь вечера. В 20:15 силами 25 пожарных он был потушен. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали. В соцсетях добавляют, что сгорели две грузовые «Скании».