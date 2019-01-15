Отстранённый парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

Отстранённая от власти Национальная ассамблея Венесуэлы 15 января приняла заявление, в котором Николас Мадуро объявлен узурпатором власти, сообщает портал Nacional.

Законодатели применили статью 233 венесуэльской Великой хартии вольностей, которая устанавливает, что в таких условиях глава законодательной власти страны должен стать президентом Венесуэлы.

«Статья 233 применена, и по закону Президентом Республики станет Хуан Гуаидо, в этом не может быть никаких сомнений, мы полностью поддерживаем это соглашение», – транслирует в тветтере TVVenezuela Noticias события, происходящее в оппозиционном президенту парламенте.

.@JuanAndresMejia: El artículo 233 está siendo aplicado y por legitimidad la presidencia de la República le corresponde a Juan Guaidó, no puede haber dudas al respecto. Respaldamos plenamente este acuerdo, @jguaido es el presidente #TVVNoticias por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/sVyJgTzZ5s — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 января 2019 г.

"Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит бог народ Венесуэлы", – написал в своем микроблоге в Twitter глава парламента Хуан Гуаидо.

Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов, на которых он одержал победу. При этом оппозиция и многие страны мира отказались признавать их итоги, обвинив власти Венесуэлы в нарушении демократических процедур. Находящаяся с 2016 года под контролем оппозиции Национальная ассамблея отстранена Мадуро от участия в политической жизни страны и заменена Национальным учредительным собранием, состоящим из его сторонников.