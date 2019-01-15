Как студент отозванную аккредитацию факультета ИТМО помогает вернуть

Иск в суд против Федеральной службы по надзору в сфере образования подал студент университета ИТМО и одержал промежуточную победу: до конца судебного процесса его факультет остается аккредитованным. Студенты и родители, вдохновленные победой, готовы присоединиться к процессу.

Роман Пименов/Интерпресс

Рособрнадзор пунктом №2 своего решения от 19 декабря 2019 года отозвал государственную аккредитацию у факультета среднего профессионального образования (СПО) университета информационных технологий, механики и оптики. Чуть меньше, чем через месяц с иском против федеральной службы выступил один единственный студент, попросив Василеостровский районный суд в качестве обеспечительной меры признать злополучный пункт решения незаконным. И в первом же раунде ему удалось выйти вперед: до тех пор, пока судебное разбирательство не закончится, аккредитация факультета среднего образования будет действовать.

Истцом выступает не только студент, но и его мама — ученику факультета СПО еще не исполнилось 18 лет. Тем не менее заявление написано от его имени. Требования простые — признать незаконным пункт об отзыве аккредитации у факультета СПО, обязать Рособрнадзор выдать новую, а также приостановить действие приказа до вступления решения суда по этому делу в законную силу. Последнее уже удовлетворено.

В иске он пишет, что своим решением Рособрнадзор нарушил его права и интересы гарантированные 2 частью 43 статьи Конституции РФ (гарантирующей общедоступность и бесплатность среднего профессионального обучения), а также части 1 статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона «Об образовании в РФ».

В частности, в результате этого решения студенту придется либо перейти в другое учебное заведение, либо получить диплом негосударственного образца. Кроме того, юноша потеряет право на отсрочку от призыва на военную службу, а также из-за отсутствия диплома «государственного образца» потеряет конкурентные преимущества перед потенциальными работодателями.

Местами иск напоминает качественное юридическое эссе: студент рассуждает, что из положений Конституции РФ обязывает государство создать условия для бесплатного получения любым гражданином РФ среднего профессионального образования в государственных или муниципальных учреждениях. Государство и обеспечивает их функционирование, и в то же время само устанавливает стандарты этого функционирования.

Установленный стандарт, нарушение которого и послужило причиной отзыва аккредитации, был нарушен самим государством и им же выявлен. Студент продолжает мысль: государство должно принять меры для устранения выявленных недостатков в материально-технической базе, а не лишать обучающихся возможности реализации своего конституционного права на получение образования. Например, выделить на это финансирование. А вот если деньги будут расходоваться не по назначению, то это весомый аргумент для лишения аккредитации.

«Подобное применение норм законодательства о государственной аккредитации противоречит её предназначению выступать гарантией прав обучающихся на получение качественного образования, а превращается в инструмент административного наказания, применяемого независимо от того, выполнило ли государство свои обязанности по созданию надлежащих условий получения образования», – приходит к выводу ученик факультета СПО.

В выточенных формулировках он поясняет: в гарантированном праве ознакомиться с аккредитацией нет никакого смысла, если единственная её цель заключается в том, чтобы проверить срок её окончания. Аккредитация – это подтверждения качества образования. По смыслу ряда положений закона «Об образовании» отказ в её выдачи приемлем только в случае неустранимых недостатков, свидетельствующих о невозможности получения качественного образования.

«Однако из заключения экспертов следует, что программа, на которую я поступил в 2017 году, во всем(!), кроме требований к стадиону, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Лишение аккредитации программы в образовательном учреждении, предоставляющем качественное образование, позволяющее получить специальность, востребованную на рынке и дающую гарантию будущего трудоустройства, исключительно по такому основанию является недопустимым, представляет собой формальное применение закона вопреки его смыслу, без учета последствий, которые вызывает принятие такого административного решения и в противоречие с теми законными интересами обучающихся, защиту которых должен обеспечить государственный орган», – пишет в исковом заявлении студент.

Дальше он проводит простой пример: возможные недостатки в плане преподавания физической культуры не помешали студентам ИТМО стать абсолютными чемпионами мира по программированию. Юноша вспоминает и о постановлении пленума Верховного суда РФ от 27.09.2016 года, в котором сообщается, что действия органов государственной власти, приводящее к нарушению прав граждан и других лиц, является основанием для признания этих действий незаконными.

Ни сам студент, ни его мама не захотели обсуждать ход дела.

«На мой взгляд, процедура аккредитации уже давно требует пересмотра и реформирования. Этот вопрос обсуждается с Рособрнадзором. К сожалению, действующая процедура лицензирования и аккредитации не может быть качественным фильтром, а система часто дает сбои, когда респектабельные вузы оказывается в такое ситуации. Может быть, аккредитацию должны проводить общественные или профессиональные организации, без неё не обойтись — должно быть понимание уровня качества образования», – рассуждает Анна Самолетова, руководитель аппарата ректора Европейского университета, который два года назад лишили лицензии из-за отсутствия спортазала. Вуз пытался через суд оспорить это решение, но безуспешно. В результате ему пришлось получать новую лицензию. Вышло с 4 попытки.

Она вспоминает, что студенты активно поддерживали университет и различными акциями, и массово писали письма в органы власти в борьбе за лицензию, но никому и в голову не пришло подать иск в суд.

«Фонтанка» поговорила с несколькими студентами факультета СПО и их родителями: все обнадежены, но в однозначный успех пока не верят. До сегодняшнего дня они были уверены, что им придется покинуть вуз. Не радовала даже возможность перехода в колледж Политеха (этот университет "протянул руку помощи" колледжу ИТМО).

«Я не разбираюсь в юриспруденции, но готова подать такой же иск, если вуз поможет. Мне и моему ребенку хотелось бы закончить обучение именно на факультете СПО», – рассказала «Фонтанке» Анна Шилова, сын которой учится там. В схожем ключе высказались и другие родители.

В ИТМО уже сообщили: «Если родители других студентов или сами студенты обратятся к университету с просьбой помочь им подготовить аналогичное заявление, вуз будет готов оказать им консультационную поддержку». Более того, первый иск также помогали готовить и подать юристы вуза.

При этом об обещании ректора ИТМО Евгения Васильева попытаться решить вопрос через суд знали далеко не все родители. «Я не буду раскрывать все карты, но мы выбрали нестандартный путь (каким шёл Европейский университет, обжалуя отказ в аккредитации. – Прим. ред.). Будет другая схема, которая, как нам кажется, позволит вернуть возможность обучать студентов», – заверил 2 января Васильев.

По словам родителей студентов, сейчас появился шанс, что хоть какая-то часть из них объединится перед лицом угрозы лишения аккредитации. До этого их действия были разобщены. Сейчас же появилась надежда.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

P.S.: Вечером 15 января, когда этот текст готовился к публикации, в редакцию пришло письмо читателей о ситуации с факультетом среднего образования Санкт-Петербургского государственного морского технического университета: