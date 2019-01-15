День работников ЖКХ и полярников: Смольный хочет добавить праздников в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга подготовило изменения в проект закона о праздничных и памятных датах в Северной столице. На пять дат в календаре праздников для петербуржцев станет больше.

Как следует из проекта постановления, добавятся День работников ЖКХ (третье воскресенье марта), День полярника (21 мая), День российского предпринимательства (26 мая), День работника торговли (четвертая суббота июля) и День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (последнее воскресенье октября).

Напомним, что премьер Дмитрий Медведев наоборот раскритиковал длинные новогодние каникулы, которые растягиваются почти на две недели и вредят экономике страны.