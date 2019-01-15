Мясная гатчинская компания выставлена на продажу. Владельцы хотят выручить за бизнес 1,1 млн рублей

Объявление о продаже крупного мясоперерабатывающего предприятия появилось на сайте бесплатных объявлений Avito.ru. Потенциальным покупателя предлагаются производственные мощности площадью 6,6 тыс. кв. м, включая убойный, обвалочный и консервный цех, а также склад, административное здание и автопарк.

Начальная цена 1,1 млрд рублей.

По информации «Фонтанки» речь идет об ООО «Мясная гатчинская компания». По данным СПАРК, компания принадлежит предпринимателю Роману Шевцову. Выручка в 2017 году составила 619,8 млн рублей, чистая прибыль 15 млн рублей.