На Московском после прорыва теплосети "выбирают папу римского". В ближайшей больнице мёрзнут

Теплосеть лопнула в Московском районе Петербурга вечером 15 января. Дотянувшийся до крыши пар горожане сначала приняли за пожар, а после прозвали "выборами папы римского".

Как сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», 22-этажное здание рядом с площадью Победы «загорелось» около половины седьмого вечера. Подсвеченный светлый «дым» явно виден на фотографиях, но местные жители уточнили: источник нужно искать ниже и готовиться к отключениям. В соцсетях уже пожаловались на похолодание из городской больницы №26 на улице Костюшко, которая находится в паре километров от прорыва.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» «Фонтанке» рассказали, что ведут работы на улице Орджоникидзе, 4. Там 400-мм труба лопнула в половине седьмого вечера. Ремонтная бригада в клубах пара уже локализовала вытекание. В зону ремонта два здания, и больницы среди них нет. Она попала в другую аварию на сетях в том же Московском районе.

Дефект на внутриквартальном трубопроводе, от которого зависит горбольница, выявили утром. Теплоэнергетики заверяют, что к 19:30 сварочные работы закончили, трубопровод наполняют кипятком. По словам читателей, отопления в медучреждении на Костюшко нет весь день, пациенты замерзают.

«Власти города не дают ответа о сроке включения отопления. Скорые по прежнему возят больных. И это при том, что в реанимации и при включенном отоплении обычно холод», – пишут в редакцию.