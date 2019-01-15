На станции Детскосельская под поезд попал 12-летний школьник

Ребёнок погиб под колёсами товарного поезда в Пушкинском районе Петербурга вечером 15 января. По дороге из школы он пытался проскочить на красный.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, грузовой состав сбил мальчика в районе платформы Детскосельская в начале пятого вечера. Полученные травмы были не совместимы с жизнью, медики констатировали смерть.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства случившегося. Известно, что ребёнку было 12 лет, он жил в Славянке и, возвращаясь после уроков, хотел перейти железную дорогу на красный сигнал светофора.