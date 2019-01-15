Смольный повысит прожиточный минимум в Петербурге на 33 рубля и 90 копеек

Администрация Санкт-Петербурга опубликовала проект постановления правительства о величине прожиточного минимума в Северной столице за IV квартал 2018 года. Заложен небольшой рост.

В расчете на душу населения прожиточный минимум увеличится на 33 рубля и 90 копеек – до 11 055 рублей и 20 копеек. Для трудоспособного населения предлагается установить 12 118 рублей и 20 копеек (было 12 079 рублей и 50 копеек), для пенсионеров 8981 рубль (8954 рубля и 10 копеек) и для детей 10 783 рубля (10 754 и 60 копеек).

Как писала «Фонтанка», потребительскую корзину для петербуржцев заморозили. Следующие два года она останется аналогичной нормам, которые действовали с 2014 года.