В Петербурге суд прекратил первое дело за репост. Пошутившего о «ватниках» и выборах лечить не будут
Суд прекратил уголовное дело Эдуарда Никитина, который пошутил про безальтернативные выборы в России и получил обвинение в экстремизме. Поправки Владимира Путина уберегли петербуржца от принудительного общения с врачами.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 15 января Невский райсуд освободил от уголовного преследования 44-летнего активного интернет-пользователя Никитина. По версии следствия, он двумя репостами разжёг ненависть к социальной группе «россияне». В 2015 году Никитин добавил к себе на страницу «ВКонтакте» политический анекдот о неверии в перемены после выборов и графическую шутку о холодных «ватниках».
После того, как эксперты поискали и нашли в записях унижение человеческого достоинства, сторона обвинения рекомендовала применить к шутнику меры принудительного медицинского характера.
Смягчение наказания по статье 282 УК пришлось кстати. К административной ответственности за аналогичные разжигающие записи Никитин в течение года не привлекался, и по ходатайству прокурора его дело прекращено. В Петербурге это первое освобождение от уголовного преследования после частичной декриминализации за «разжигание» в соцсети.
Справка:
Госдума ФС РФ смягчила наказание по 282-й статье УК РФ 19 декабря, после внесения поправок Владимиром Путиным. Если раньше за разжигающие вражду картинки можно было получить реальный срок, то теперь за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Если в течение года пользователь снова попадётся на виртуальном экстремизме, то его ждёт уголовное наказание. Президент подписал закон 27 декабря.