В Петербурге суд прекратил первое дело за репост. Пошутившего о «ватниках» и выборах лечить не будут

Суд прекратил уголовное дело Эдуарда Никитина, который пошутил про безальтернативные выборы в России и получил обвинение в экстремизме. Поправки Владимира Путина уберегли петербуржца от принудительного общения с врачами.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 15 января Невский райсуд освободил от уголовного преследования 44-летнего активного интернет-пользователя Никитина. По версии следствия, он двумя репостами разжёг ненависть к социальной группе «россияне». В 2015 году Никитин добавил к себе на страницу «ВКонтакте» политический анекдот о неверии в перемены после выборов и графическую шутку о холодных «ватниках».

После того, как эксперты поискали и нашли в записях унижение человеческого достоинства, сторона обвинения рекомендовала применить к шутнику меры принудительного медицинского характера.

Смягчение наказания по статье 282 УК пришлось кстати. К административной ответственности за аналогичные разжигающие записи Никитин в течение года не привлекался, и по ходатайству прокурора его дело прекращено. В Петербурге это первое освобождение от уголовного преследования после частичной декриминализации за «разжигание» в соцсети.