ФСБ ответила «Победе» о задержках в Пулково. Спецслужбы так защищают границу

Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на информацию о том, что лоукостер «Победа» может прекратить перелеты из «Пулково» за рубежи РФ. Все задержки в службе безопасности объясняют интересами защиты границы.

«В воздушном пункте пропуска Санкт-Петербург (Пулково) участились случаи отказа членами экипажей авиакомпании «Победа» от предоставления сотрудникам подразделения пограничного контроля для осмотра ряда помещений и технологических отсеков в салоне воздушных судов, следующих по международным маршрутам», – сообщает управление 15 января. При этом силовики отмечают, что пограничные органы ФСБ осуществляют охрану государственной границы и имеют право проверять необходимые документы у лиц и документы транспортных средств, а также производить досмотр самих транспортных средств и перевозимых на них грузов.

Должностные лица, в свою очередь, «обязаны по требованию представителей пограничных органов вскрывать для досмотра опломбированные (опечатанные) вагоны, автомобили, трюмы и иные помещения транспортных средств и перевозимые на них грузы». За неповиновение предусмотрена административная ответственность.

«В целях исключения возможности создания конфликтных ситуаций в пункте пропуска, задержки времени вылета воздушных судов заграничного следования руководство и сотрудники авиакомпании «Победа» проинформированы о недопустимости нарушения требований действующего российского законодательства», – подытоживает пограничное управление ФСБ по Петербургу и области.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» может прекратить выполнение международных рейсов из Пулково с апреля 2019 года из-за неправомерной, как считают в компании, задержки вылетов сотрудниками силовых структур в Пулково. В частности, 14 и 15 января международные рейсы «Победы» из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками безопасности аэропорта, с требованием в процессе подготовки к вылету вскрытия всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне ВС.

Сейчас «Победа» летает из «Пулково» в Жирону, Берлин, Пизу, Кельн и Тбилиси.