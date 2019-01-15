Развязку ЗСД с новым шоссе построит ПО «Возрождение»

В ходе конкурса с ограниченным участием на строительство развязки ЗСД с Новым шоссе в Петербурге допущена лишь одна заявка. Ее подало ПО «Возрождение».

Протокол рассмотрения единственной заявки опубликован 15 января. Конкурс признается несостоявшимся, контракт должен быть подписан с «Возрождением». При максимальной цене в 847 млн рублей предложение участника составило на 40 млн меньше.

Ранее «Фонтанка» писала о конкурсе, который объявило АО «ЗСД». Все работы на объекте должны быть завершены к последнему дню ноября 2019 года. Развязка у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район. Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы. Развязка на Шуваловском проспекте предположительно появится в 2020 году, точные сроки строительства на Шкиперском протоке пока неизвестны.