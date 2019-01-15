18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 67.08р
76.95р
20:09 15.01.2019
Расширенный поиск

Бизнес
15.01.2019 19:07
Печать

Развязку ЗСД с новым шоссе построит ПО «Возрождение»

В ходе конкурса с ограниченным участием на строительство развязки ЗСД с Новым шоссе в Петербурге допущена лишь одна заявка. Ее подало ПО «Возрождение».

Протокол рассмотрения единственной заявки опубликован 15 января. Конкурс признается несостоявшимся, контракт должен быть подписан с «Возрождением». При максимальной цене в 847 млн рублей предложение участника составило на 40 млн меньше.

Ранее «Фонтанка» писала о конкурсе, который объявило АО «ЗСД». Все работы на объекте должны быть завершены к последнему дню ноября 2019 года. Развязка у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район. Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы. Развязка на Шуваловском проспекте предположительно появится в 2020 году, точные сроки строительства на Шкиперском протоке пока неизвестны.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин Кей
15.01.2019 15:50

Смартфоны до 21 000 рублей на 2019 год

Смартфоны среднего и бюджетного ценового сегмента остаются наиболее популярными на рынке. КЕЙ собрал самые производительные смартфоны этих категорий, которые достойно смотрятся даже на фоне флагманов
Setl City
15.01.2019 13:22

Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City начала возведение жилого комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы.
АО «Строительный трест»
15.01.2019 12:37

Итоги работы компании «Строительный трест» в 2018 году

В 2018 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектах). Сумма заключенных сделок по итогам года составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовый квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.