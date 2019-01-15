Не кастрюлей с краской, так фаером. У здания консульства РФ в Одессе полиция второй раз за день задержала неуёмного радикала

В Одессе у здания консульства РФ украинские правоохранители второй раз за день задержали радикала. Неуёмный активист вновь попытался нанести урон дипучреждению, на сей раз огнём.

Как сообщает "112. Украина" со ссылкой на одесское издание "Думская", "патриотично настроенный оперный певец" Тодор Пановский решил во что бы то ни стало закончить акцию в поддержку пленных украинских моряков, прерванную полицией. Однако ему снова помешали. Тодор успел швырнуть в консульство три фаера, после чего его скрутили патрульные полицейские.

Первый раз правоохранители задержали музыканта-националиста сегодня утром, когда он пытался метнуть в российское консульство кастрюлю с краской. Но, видимо, талант певца у радикала проявился ярче, чем талант дискобола. Пановский в своей единственной попытке промахнулся и по дому не попал, а "накрыл" плохо смываемой жидкостью одесских полицейских. После чего был вынужден объясняться с ними уже в отделении. Украинские издания публикуют фото и видео второй акции упрямого борца со зданиями.

Напомним, утром в Одессе под зданием российского консульства произошли стычки между участниками акции в поддержку украинских моряков и полицией. В акции принимало участие до 50 человек, всего были задержаны двое.