Петербургская УФАС выявила «снежный картель». Антимонопольщики нашли признаки сговора на торгах на уборку улиц на 8 млрд рублей

Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении компаний СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб». Как сообщило ведомство 15 января, эти организации подозреваются в заключении картельного соглашения на торгах по выполнению работ по содержанию дорог, куда входит в том числе и вывоз снега. Общая сумма контрактов составила 8,3 млрд рублей.

Торгами на уборку улиц антимонопольщики заинтересовались из-за недовольства граждан, которые описывают печальное положение городских улиц в социальных сетях.

Изучив их, УФАС выявило, что в ходе 13 аукционов снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 0,5%, а организации, подозреваемые в сговоре, подавали идентичные (с точностью до копеек) ценовые предложения. Это является признаком нарушения закона о защите конкуренции.

В декабре «Фонтанка» писала о том, как Смольный распределил контракты на содержание дорог в 2019 году за 9 млрд рублей. Больше всего подрядов досталось ГУДП «Центр»: за 994 млн — Василеостровский и Петроградский районы, за 634 млн — Московский, за 726 млн — Центральный, за 473 млн — Адмиралтейский, за 475 млн — Фрунзенский и за 605 млн – Невский. Два конкурса выиграло ОАО «Коломяжское» – оно получило за 705 млн Выборгский район и за 690 млн — Приморский. ГУДП «Путь» достались Кировский и Красносельский за 938 млн рублей, ГУДСП «Курортное» – Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый за 773 млн, ОАО «Автодор Санкт-Петербург» – Колпинский и Пушкинский за 853 млн. Автопарк №7 «Спецтранс» будет содержать дороги в Красногвардейском (573 млн) и Калининском (510 млн) районах. Это единственный победитель, собственником которого не является город.

Все конкурсы прошли без борьбы: везде было по два участника, которые синхронно снижали стартовую цену до идентичных сумм.