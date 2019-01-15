Петербург второй раз стал самым инновационным регионом России, обогнав Татарстан и Москву

Результаты рейтинга инновационных регионов России были объявлены 15 января в ходе Гайдаровского форума в Москве. Первое место занял Санкт-Петербург, который удерживает лидерство второй год подряд.

На втором месте оказался Татарстан, который в прошлом году занял третье место. Москва, которая годом ранее расположилась на второй строчке, в этом опустилась на третье место.

Рейтинг разработан в 2012 году ассоциацией инновационных регионов России совместно с Минэкономразвития, а также при участии региональных администраций и экспертов. В него входят 29 индикаторов, объединенные в четыре группы: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности и инновационная активность региона.

Как пояснил глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин, Северная столица обогнала другие регионы по таким показателям, как удельный вес инновационных предприятий в общем числе организаций, доля высокотехнологичных отраслей в ВРП, число заявок на патенты на миллион экономически активного населения и инновационная активность региональных властей.