Патрушев: США создали более 200 военных биолабораторий

Совет безопасности России не исключает разработки биологического оружия нового поколения рядом стран, при этом США создали более 200 биологических военных лабораторий по всему миру, в том числе на Украине и в странах СНГ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран", – сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, в настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане.

"Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности", – добавил секретарь Совбеза.